السعودية تروي عطش اليمنيين في 7 محافظات

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروع توزيع 40 صهريجا لنقل المياه الصالحة للشرب، والمخصصة لسبع محافظات وهي: عدن، وتعز، الضالع، ولحج، وشبوة، وحضرموت، وأبين.

وأقيم حفل التدشين في المنطقة الحرة بمحافظة عدن، بحضور نائب رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية سالم الخنبشي، ووزير الكهرباء والطاقة اليمني محمد العناني، و محافظ عدن أحمد سالمين، ومحافظ أبين أبو بكر بن حسين، ومحافظ لحج أحمد التركي، ومحافظ الضالع فضل الجعدي.

وقدم الخنبشي شكره لحكومة وشعب المملكة على مواقفهم النبيلة تجاه الشعب اليمني، مؤكدا أن هذا الدعم سيشكل علامة بارزة في العلاقات الثنائية بين قيادة البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه الأهالي في ست محافظات يمنية.

بينما أكد ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سلمان الحزيمي: "البرنامج يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لدراسة وتنفيذ كافة ما يحتاجه الشعب اليمني الشقيق، في قطاع المياه وكافة القطاعات الخدمية والتنموية والإعمارية في الجمهورية اليمنية".