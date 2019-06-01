بعد ترميم العلاقة معه.. ”غريفيث“ يستهدف 3 دول و”هادي“ يصدر توجيهات هامة

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الجمعة 28 يونيو/حزيران، بدء جولة إلى ثلاث دول، لبحث مساعي السلام في اليمن، بعد توقف نحو شهرين.

ويأتي هذا التحرك في أعقاب ترميم العلاقة بين الرئيس عبدربه منصور هادي ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بعد شهرين من القطيعة، إثر اتهام الأول للأخير بالتماهي مع جماعة الحوثي.

وقال ”غريفيث“ في بيان نشره المكتب الإعلام الخاص به، إنه سيزور "روسيا والإمارات وسلطنة عمان" الأسبوع المقبل؛ للمضي قدما بعملية السلام في اليمن.

وأكد انه مصمّم على التوصّل إلى حلّ سياسي شامل للنزاع ويشجّعه التزام الأطراف وأصحاب الشأن على الانخراط معه.

ومن المتوقع أن يلتقي في سلطنة عمان وفد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

والأربعاء، استأنف غريفيث، مهامه بلقاء نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، في العاصمة السعودية الرياض، بعد نحو شهرين من القطيعة، إثر اتهام الحكومة اليمنية له بالتماهي مع ميليشيا الحوثي.

وأمس الخميس، قال نائب الرئيس خلال لقائه رئيس فريق لجنة إعادة الأنتشار بالحديد، الجنرال مايكل لوليسغارد إن: "الرئيس هادي وجه الفريق الميداني الممثل للحكومة في لجنة إعادة الانتشار بالتعاون والعمل على إنجاح مهام رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ اتفاق الحديدة".

وسبق أن رفض الرئيس هادي مرارا استقبال غريفيث، وأعقب ذلك بخطاب للأمين العام الأمم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشكو فيه "تجاوزاته"، وانتقد ما أسماه "سوء فهم غريفيث لطبيعة النزاع الدائر في اليمن".

ومنتصف يونيو، أوفدت الأمم المتحدة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، التي أجرت مشاورات مع هادي لإعادة ترميم العلاقة بين الطرفين، والسبت الماضي قال غوتيريش في رسالة إلى هادي إن التعاون بين المنظمة الدولية والحكومة اليمنية يشكل "مفتاح الحل" للأزمة في البلاد.