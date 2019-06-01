ملكة جمال العالم التي اغتصباها رئيس بلادها - فيديو

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجهت ملكة جمال غامبيا السابقة، فاتو جالو، اتهامًا بحق الرئيس السابق للبلاد يحيى جامع باغتصابها عام 2015 عندما كان يحكم البلاد.

وروت "فاتو" (23 عامًا) في شهادتها التي أدلت بها لمنظمتي هيومن رايتس ووتش وتريل انترناشونال تفاصيل الحادثة وبإنها تريد لقاء جامع، 54 عامًا، في المحكمة حتى يواجه العدالة.

وتابعت ، واقعيا لم أتمكن من إخفاء هذه الجزء من حياتي، قررت أن أتحدث الآن لأنه حان الوقت لرواية القصة والتأكد من أن يحي جامع يسمع عما اقترفه، مُشيره إلى أنها كانت تبلغ من العمر 18 عامًا، عندما التقت بالرئيس السابق، بعد فوزها في مسابقة ملكة جمال في العاصمة بانغول، عام 2014.

وتابعت، استمرت العلاقة حتى طلب منها الزواج، أثناء عشاء عمل نظمه مساعد للرئيس، لكنها رفضت عرضه ورفضت إغراءات أخرى من مساعده للموافقة على العرض.

وقالت أن مساعد الرئيس أصر بعد ذلك على حضورها حفلًا دينيًا في مقر الحكم ستيت هاوس، في يونيو/حزيران 2015، بصفتها ملكة جمال، لكن عندما وصلت إلى الحفل، تم نقلها إلى الجناح الخاص بالرئيس، ووصفت حالة الرئيس بأنه كان غاضبًا لرفضها إياه.

وتقول ملكة الجمال إن جامع صفعها وحقنها في ذراعها بإبرة، وأضافت بعد ذلك اعتدى عليها.

ومن جانبه نفى متحدث باسم حزب التحالف الوطني لإعادة التوجيه والبناء الذي ينتمي إليه جامع، عثمان رامبو جاتا، جميع الاتهامات الموجهة ضده.

وقال عثمان في بيان رسمي: "نحن كحزب، والشعب الغامبي سئمنا من استمرار الادعاءات التي لا أساس لها ضد رئيسنا السابق".