تعرف علي الوظائف المدرة للمال دون الحاجة إلى شهادة جامعية

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشر موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي تقريرا استعرض فيه عددا من الوظائف التي يعادل راتبها راتب طبيب أو أكثر ويستطيع أن يعمل فيها غير الحاصلين على شهادات جامعية.

وقال الموقع، إنه انطلاقا من مديري تكنولوجيا المعلومات العصاميين وصولا للحراس الشخصيين، تتوفر تسع وظائف تُمكنك من كسب 200 ألف دولار أو أكثر دون الحاجة إلى تعليم جامعي.

والجدير بالذكر أن الطبيب يكسب قدرا كبيرا من المال قد يتراوح معدله حسب الاختصاص بين 148 ألفا و267 ألف دولار سنويا. مع ذلك، لا يعني عدم التحاقك بكلية الطب أنك يجب أن تتخلى عن أحلامك في الحصول على راتب مرتفع. ففي بعض الحالات، لن تكون في حاجة حتى إلى الذهاب إلى الجامعة للحصول على راتب قدره 150 ألف دولار أو أكثر. وفيما يلي، تسع وظائف تمكنك من تحقيق ذلك.

وذكر الموقع، أولا، وظيفة مدير في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. وقد كشفت تقديرات الأجور الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل لشهر أيار/ مايو 2018، أن المدراء في مجال الكمبيوتر وأنظمة المعلومات يكسبون في المتوسط 152.860 دولارا، أي أكثر من متوسط راتب المحامي والفيزيائي.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يقرب من ثلث جميع المطورين يقولون إنهم تعلموا لوحدهم تعلما كليا.

وأشار الموقع، ثانيا، إلى وظيفة الطيار التي لا تستوجب الذهاب إلى الجامعة. ففي حين أن العمل في شركات الطيران الكبرى على غرار دلتا وأمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز يتطلب شهادات البكالوريوس، لا تحتاج في “هوريزون إير” سوى لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للحصول في المقابل على راتب قدره 169.560 دولارا.

وتطرق الموقع، ثالثا، إلى وظيفة مراقب الحركة الجوية، حيث أن أفضل 10 بالمئة من مراقبي الحركة الجوية يكسبون أكثر من الطيار العادي ويتقاضون حوالي 178.650 دولارا. ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، يُمكن للمتقدمين التقدم بطلب “خبرة ثلاث سنوات في العمل المتدرج كمسؤول” عوضا عن درجة البكالوريوس.

وذكر الموقع، رابعا، وظيفة رجال الأعمال، إذ أنه في بعض الحالات، يكون نموذج أعمال جيد أكثر قيمة من شهادة البكالوريوس. ولا تأخذ تقديرات الأرباح الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل بعين الاعتبار العاملين لحسابهم الخاص، لكن بيانات “باي سكال” تظهر أنه على الرغم من أن أصحاب الأعمال الصغيرة يحققون أرباحا بمعدل 71.455 دولارا، إلا أن أفضل رجال الأعمال يكسبون أكثر من 180 ألف دولارا.

فضلا عن ذلك، أظهرت دراسة أجرتها شركة “سيرفاي مانكي” في سنة 2017، أن عدد أصحاب الأعمال الصغيرة الحاصلين على تعليم ثانوي فقط أعلى من أولئك الحاصلين على شهادات جامعية.

وأفاد الموقع، خامسا، بأن وظيفة الكاتب المستقل على غرار “هولي جونسون”، تكسب صاحبها أكثر من 200 ألف دولار سنويا، دون احتساب الدخل الذي تدره عليها مدونتها “كلوب ثريفتي.كوم”، وفقا لمجلة “فوربس”. وإلى جانب جونسون، هناك كاتبة مستقلة أخرى وهي “كايلا لي” التي قالت إنها تجني المبلغ ذاته تقريبا دون أن يكون لها مدونة شهيرة أو أفضل كتاب مبيعا أو متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث الموقع، سادسا، عن المدراء التنفيذيين، حيث أنه ليس من الضروري الارتقاء إلى مستوى مارك زوكربيرغ كي تتقاضى 200 ألف دولار كمدير تنفيذي. وقد ذكرت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية خلال السنة الماضية أن التدرج على السلم الوظيفي في شركة ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تقلد منصب المدير التنفيذي. وفي الفترة الأخيرة، أسقطت شركات من قبيل غوغل وهيلتون “الشهادة الجامعية” من متطلبات التوظيف الخاصة بها.وأفاد الموقع، سابعا، بأن الناس يظنون أحيانا أن المزارعين في الولايات المتحدة لا يملكون مالا في حين أن أفضل 10 بالمئة من المزارعين يحققون أرباحا تفوق تلك التي يحققها طبيبك النفسي، وفقا لقناة “سي إن إن”. فعلى سبيل المثال، يبلغ الدخل المتوقع حسب وزارة الزراعة الأمريكية لمُزارع قطن في سنة 2019، 245.300 دولارا.

وأضاف الموقع، ثامنا، وظيفة الحارس الشخصي للمشاهير، التي لا تشترط مستوى دراسي، بل مجرد تخصيص وقت للقاعة الرياضية وساعات عمل مرنة. في هذا السياق، صرح مؤسس “مجموعة وورلد بروتكشن”، كينت موير، لقناة “أي بي سي نيوز”، أن المشاهير يدفعون ما بين 250 ألف دولار و1.5 مليون دولار للحماية الشخصية.

وفي الختام، أفاد الموقع، تاسعا، بأن من يحترفون ممارسة ألعاب الفيديو يتقاضون أكثر من معظم الأطباء، إذ ذكرت مقالة نشرها موقع “بلومبرغ” في سنة 2018 أن متوسط راتب أفضل اللاعبين في أمريكا الشمالية بلغ 320 ألف دولار.