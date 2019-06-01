علماء اليمن يشددون على سرعة الحسم العسكري

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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اقام برنامج التواصل مع علماء اليمن مساء الخميس في الرياض ندوة حول الإرهاب الحوثي وخطره على اليمن ودول الجوار حضرها جمع غفير من العلماء والدعاة والإعلاميين والسياسيين والشخصيات الاجتماعية والرسمية من مختلف شرائح المجتمع اليمني.

وألقى سعادة المستشار عبدالله المطيري المشرف على برنامج التواصل مع علماء اليمن كلمة رحب في مستهلها بالحاضرين مشيداً بالجهود التي يبذلها العلماء في مختلف جبهات التصدي للمليشيا الحوثية ومن خلفها المشروع الإيراني الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وثمّن الشيخ المطيري تفاعل الحاضرين مع برامج وأنشطة برنامج التواصل وأكّد أن الحقوقيين والقضاة والمحامين وجميع شرائح المجتمع اليمني هم شركاء في صناعة الوعي وفي معركة تحرير اليمن واستعادة الدولة.

ولفت الشيخ المطيري إلى أن لدى البرنامج مشاريع شراكة وتعاون مع الجميع لما فيه المصلحة العامة لليمن أرضاً وإنساناً، مبيناً حرص المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على استعادة الشعب اليمني لدولته وأمنه واستقراره وعلى تنفيذ برامج إنمائية تستهدف إعادة الإعمار والتنمية المستدامة ودعم جميع القطاعات وإعادة تشغيلها بعدما دمرتها إيران بواسطة الأدوات الحوثية الإرهابية، وأكد على ان معالي الشيخ عبداللطيف آل الشيخ يتابع عن كثب كل أعمال وأنشطة برنامج التواصل مع علماء اليمن ويعمل على إنجاح برامجه ومشاريعه.

وتحدث الشيخ عمار بن ناشر العريقي عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن رئيس رابطة أبناء عدن، في ورقته عن موقف علماء اليمن من محاولة اعتداء الحوثيين على الحرمين والمرافق العامة، وحث الشيخ العريقي علماء المسلمين للتوحد والتعاون الوثيق في مقاومة العدوان الحوثي الإيراني على مختلف الأصعدة، واستنكار الهجمات الحوثية الإيرانية الحاقدة والعشوائية بقوة وصلابة، منوهاً بأهمية تفعيل برنامج ميثاق العمل الدعوي لجمع الكلمة وتوحيد الجهود من أجل الحفاظ على الدعوة للإسلام الوسطي المعتدل ومواجهة العقائد المنحرفة لقطع الطريق على المشروع الإيراني ووكلائه، والحفاظ على أمن اليمن والمملكة والمنطقة ككل، مشدداً على سرعة الحسم العسكري لإنهاء الانقلاب الحوثي وتمدد المشروع الإيراني.

من جانبه أوضح الشيخ عبدالسلام الخديري وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، الأخطار الآنية والمستقبلية المترتبة على بقاء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بيد المليشيا الحوثي سواء على اليمن أم على المنطقة بشكل عام.

وحذر الخديري من سعي بعض الدول لتوظيف المعركة اليمنية لصالح اطماعها واستغلالها في تصفية خلافاتها مع الآخرين على حساب القضية اليمنية العادلة.

وسرد الشيخ عبدالله النهيدي عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الأدلة على خطورة المخططات الإيرانية التي تستهدف الأمن القومي العربي عبر أذرعها في المنطقة، ومشدداً على قطع هذه الأذرع لإفشال المشروع الإيراني، والعمل على تصنيف أذرعه كمنظمات إرهابية.

ودعا الشيخ النهيدي إلى تفعيل دور المؤسسات الدعوية العريقة في الدول العربية، كما أشار إلى دعم إيران للجماعات الإرهابية مالياً وعسكرياً، ثم الادعاء بمحاربتها، منوهاً بأهمية فضح هذا الدور، لافتاً إلى أن التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن يشكل نواة لناتو عربي، لحماية الأمن القومي العربي.