رغم وساطة آل الشيخ.. القصبي والسدحان في المحكمة (فيديو)

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رفع الممثل السعودي ناصر القصبي، دعوى قضائية ضد الممثل عبد الله السدحان، لفض الشراكة بينهما في شركة "الهدف" للإنتاج الإعلامي.
وأشارت مجلة "سيدتي"، إلى أن الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض، حددت جلسة الشهر المقبل، للنظر في القضية لفض الشراكة بشكل قانوني بناء على رغبة القصبي.
وتعود ملكية الشركة للطرفين، وتم إنتاج العديد من المسلسلات من خلالها، وأشهرها مسلسل "طاش ما طاش" على مدى سنوات. يذكر أن خلافات عديدة بين القصبي والسدحان شهدتها السنوات الماضية وتوقفت أعمالهما الفنية المشتركة.
وكان رئيس هيئة الترفية تركي آل الشيخ، جمع القصبي والسدحان خلال حفل افتتاح أنشطة الهيئة، وأخذ منهما وعدا للعودة إلى العمل معا، لكن وساطته فشلت واتجه الطرفان للقضاء