نجل مرسي ينشر صورة مؤثرة من مكتب والده تهز تويتر عاجل.. الكويت تعتقل ناصر الدويلة بتهمة الإساءة للسعودية الامارات تنسحب من جنوب اليمن عسكريا وبشكل تدريجي . .. لهذه الأسباب يحدث في صنعاء ..انفلات أمني غير مسبوق وانتشار عصابات مرتبطة بالميليشيات الطريق إلى تعز مدنيون يصارعون الموت في ظل الحصار الحوثي مستشار رئاسي يدعو لاستئناف العمليات العسكرية في الحديدة البرلمان العربي يدين انتهاكات الميليشيات بحق أعضاء مجلس النواب 12 مليون قنبلة موقوتة في منازل اليمنيين فتوى حوثية بإهدار دم موظفي الإغاثة والحكومة تعلق مسؤول يمني يكشف عن إحصائية مروعة بإعداد المعتقلين بسجون الحوثي
نشر أحمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، صورة مؤثرة من مكتب والده في القصر الرئاسي عندما كان رئيسًا.
وتظهر الصورة لوحة مثبتة على مكتبه الرئيسي ومدون عليها آية قرآنية، قوله تعالى " واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله".
وكتب أحمد مرسي تعليقًا على الصورة": صورة مكتب أبي في قصر الاتحادية .... رحمة الله عليك يا أبي".
وتفاعل آلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، داعين له بالرحمة ومعتبرين أنه مات شهيدًا وظل ثابتًا على موقفه حتى مات واقفًا أمام القاضي.