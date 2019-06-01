نجل مرسي ينشر صورة مؤثرة من مكتب والده تهز تويتر

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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نشر أحمد مرسي، نجل الرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، صورة مؤثرة من مكتب والده في القصر الرئاسي عندما كان رئيسًا.

وتظهر الصورة لوحة مثبتة على مكتبه الرئيسي ومدون عليها آية قرآنية، قوله تعالى " واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله".

وكتب أحمد مرسي تعليقًا على الصورة": صورة مكتب أبي في قصر الاتحادية .... رحمة الله عليك يا أبي".

وتفاعل آلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، داعين له بالرحمة ومعتبرين أنه مات شهيدًا وظل ثابتًا على موقفه حتى مات واقفًا أمام القاضي.