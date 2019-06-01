عاجل.. الكويت تعتقل ناصر الدويلة بتهمة الإساءة للسعودية

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - وكالات

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أفادت وسائل إعلام كويتية، قيام قوات الأمن باعتقال المحامي ناصر الدويلة عضو مجلس الأمة السابق، بتهمة الإساءة للسعودية.

وقالت وسائل الإعلام إن إلقاء القبض على ناصر الدويلة، جاء تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية.

وكان ناصر الدويلة تقدم ببلاغ إلى وزير الداخلية الكويتي، قائلاً إنه يتعرض لتهديدات من سعوديين بالقتل على طريقة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر الماضي.

وقال الدويلة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الاخ وزير الداخلية الاعلام السعودي يوجه في الفضائيات و عبر المغردين تهديد مباشر للامن الوطني عبر التبجح في استهدافي واشكر معاليك على ترخيص السلاح و الحماية لكن التهديد الاخير واضح انهم يعملون على ارض الكويت ويراقبون تحركاتي بهدف ارتكاب جريمه مثل خاشقجي وانت تعرفني انصحهم يبتعدوا".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الدويلة صراحة عن تلقيه تهديدات بالقتل، في الوقت الذي عرف عنه توجيهه انتقادات لاذعة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، متهمًا إياه بالتورط في اغتيال خاشقجي.

وسبق أن استدعت النيابة العامة الكويتية، الدويلة، للتحقيق على خلفية تغريداته تطرق فيها إلى السعودية وصفت بـ "المسيئة للمملكة"، على خلفية مقتل خاشقجي. وبرر وقتها استدعاءه بالمجاملة ورفع الحرج.