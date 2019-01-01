مستشار رئاسي يدعو لاستئناف العمليات العسكرية في الحديدة

الجمعة 28 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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دعى عبد العزيز المفلحي- مستشار الرئيس- إلى استئناف العمليات العسكرية بمختلف الجبهات، بما فيها الحديدة للقضاء على مليشيا الحوثي الإرهابية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وأضاف المفلحي- في حسابه على تويتر- "نطالب الحكومة الشرعية باستنفار كل القوى العسكرية والمدنية لمواجهة العدو الحوثي وتوجيه ضربة حاسمة للانتصار لإرادة شعبنا بعد ثبوت استهتار مليشيا الحوثي بدعاوى السلام، وان مليشيا الحوثي لا تلتزم بالاتفاقات واتفاق ستوكهولم أصبح حبرا على ورق ولم ينفذ منه شيء.

وأكد المفلحي" أن استهداف مليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يمثل دليلا دامغا على أن هذه العصابة الإرهابية مجرد أداة بيد الحرس الثوري الإيراني.