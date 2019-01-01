الطريق إلى تعز اليمنية.. مدنيون يصارعون الموت في ظل الحصار الحوثي مستشار رئاسي يدعو لاستئناف العمليات العسكرية في الحديدة البرلمان العربي يدين انتهاكات الميليشيات بحق أعضاء مجلس النواب 12 مليون قنبلة موقوتة في منازل اليمنيين فتوى حوثية بإهدار دم موظفي الإغاثة والحكومة تعلق مسؤول يمني يكشف عن إحصائية مروعة بإعداد المعتقلين بسجون الحوثي رئيس حزب الاصلاح يتحدث مع الفرنسيين عن انهاء الانقلاب ويطلب منهم مزيدا من الدعم حوثيون منحلون أخلاقيا يلاحقون النساء العاملات في حدائق العاصمة صنعاء دراسة: تكشف مالا يعرفه العرب عن جلسات الساونا أردوغان يتوعد بمقاضاة واشنطن
دعى عبد العزيز المفلحي- مستشار الرئيس- إلى استئناف العمليات العسكرية بمختلف الجبهات، بما فيها الحديدة للقضاء على مليشيا الحوثي الإرهابية وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
وأضاف المفلحي- في حسابه على تويتر- "نطالب الحكومة الشرعية باستنفار كل القوى العسكرية والمدنية لمواجهة العدو الحوثي وتوجيه ضربة حاسمة للانتصار لإرادة شعبنا بعد ثبوت استهتار مليشيا الحوثي بدعاوى السلام، وان مليشيا الحوثي لا تلتزم بالاتفاقات واتفاق ستوكهولم أصبح حبرا على ورق ولم ينفذ منه شيء.
وأكد المفلحي" أن استهداف مليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يمثل دليلا دامغا على أن هذه العصابة الإرهابية مجرد أداة بيد الحرس الثوري الإيراني.