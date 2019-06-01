رئيس حزب الاصلاح يتحدث مع الفرنسيين عن انهاء الانقلاب ويطلب منهم مزيدا من الدعم

الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 589

التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، اليوم الخميس، سفير فرنسا لدى بلادنا كريستيان تبستو، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن، والعراقيل التي تضعها مليشيات الحوثي الانقلابية في طريق السلام والكارثة الإنسانية التي لحقت باليمنيين جراء تنصلها عن التزاماتها وتعهداتها وآخرها اتفاق السويد.

وأشاد رئيس حزب الاصلاح بالموقف الفرنسي الداعم للشرعية في اليمن، معرباً عن أمله في المزيد من الدعم للحكومة اليمنية ومساندتها لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وإنهاء معاناة المواطنين، وكذا في المجال الإنساني.

وأكد اليدومي حرص الإصلاح ضمن منظومة الشرعية اليمنية على دعم الجهود الدولية في تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث، مشدداً على الالتزام بقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار2216، بما يؤدي إلى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

من جانبه جدد السفير الفرنسي كريستيان تيستو التأكيد على موقف بلاده الداعم للشرعية وإحلال السلام وفق القرارات الدولية التي تمثل أساس أي تسوية سياسية، تحقق الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء نائب السفير الفرنسي لدى بلادنا آرمان ماركريان.