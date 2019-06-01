رئيس حزب الاصلاح يتحدث مع الفرنسيين عن انهاء الانقلاب ويطلب منهم مزيدا من الدعم حوثيون منحلون أخلاقيا يلاحقون النساء العاملات في حدائق العاصمة صنعاء دراسة: تكشف مالا يعرفه العرب عن جلسات الساونا أردوغان يتوعد بمقاضاة واشنطن إعلامية لبنانية شهيرة تتعرض بالتهديد في شرفها بسبب موقفها النبيل اللواء سلطان العرادة يحشد رجال الدولة والمجتمع بمأرب ويطرح أكبر مشروع لتغطية المحافظة بالطاقة الكهربائية ثلاث حيل في واتساب يجهلها كثيرون تيفاني ترامب غارقة في الحب مع شاب عربي ويفضحها سوار قيمته ثلث مليار في لندن وفود أجنبية وعربية تصل محافظة يمنية للمشاركة في حدث كبير بعد اكثر من عشرين عاما من الإغلاق الصحة تمارس عملها في أحد مديريات الجوف
التقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، اليوم الخميس، سفير فرنسا لدى بلادنا كريستيان تبستو، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات وتطورات الأوضاع في اليمن، والعراقيل التي تضعها مليشيات الحوثي الانقلابية في طريق السلام والكارثة الإنسانية التي لحقت باليمنيين جراء تنصلها عن التزاماتها وتعهداتها وآخرها اتفاق السويد.
وأشاد رئيس حزب الاصلاح بالموقف الفرنسي الداعم للشرعية في اليمن، معرباً عن أمله في المزيد من الدعم للحكومة اليمنية ومساندتها لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة وإنهاء معاناة المواطنين، وكذا في المجال الإنساني.
وأكد اليدومي حرص الإصلاح ضمن منظومة الشرعية اليمنية على دعم الجهود الدولية في تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث، مشدداً على الالتزام بقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار2216، بما يؤدي إلى انهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
من جانبه جدد السفير الفرنسي كريستيان تيستو التأكيد على موقف بلاده الداعم للشرعية وإحلال السلام وفق القرارات الدولية التي تمثل أساس أي تسوية سياسية، تحقق الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء نائب السفير الفرنسي لدى بلادنا آرمان ماركريان.