حوثيون منحلون أخلاقيا يلاحقون النساء العاملات في حدائق العاصمة صنعاء

الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية تعسفاتها ومضايقتها للمرأة في مناطق سيطرتها، وتلاحقها في الحدائق والمتنزهات العامة، فمن تسلم من التحرشات والاختطاف لم تسلم من الجبايات والإتاوات التي تفرضها المليشيا عليها.

فبعد أن اضطرت النساء للخروج والعمل في الحدائق العامة كمنقشات، لتوفير لقمة عيش بسيطة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين جراء الحرب التي تشنها المليشيا على الشعب اليمني، تقوم المليشيا الانقلابية بملاحقة النساء ومحاربتهن في مصدر دخلهن الوحيد بعد انقطاع المرتبات منذ سنوات، وتفرض عليهن الجبايات وبشكل يومي.

إحدى النساء العاملات كـ"منقشات" في الحدائق العامة (نتحفظ باسمها حفاظاً على حياتها) قالت لـ"العاصمة أونلاين" أن ميليشيات الحوثي تفرض عليهن جبايات يومية صباحا ومساء، كما تقوم بمراقبتهن لمعرفة مقدار ما يحصلن عليه من مال مقابل عملهن.

وأضافت "أنهن يعتمدن على هذا العمل في الحصول على لقمة عيش لهن ولأسرهن، وأن المبلغ المالي الذي يحصلن عليه في اليوم الواحد زهيد جدا، وأحيانا لا يحصلن على شيء، وبالرغم من ذلك تقوم مليشيا الحوثي الانقلابية باستقطاع مبلغ مالي بشكل يومي منهن صباحاً ومساء".

يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تمارس سياسة جشعة وتقرض الجبايات والإتاوات على الجميع، ولا تترك أحدا دون نهب أمواله وفرض ضرائبها عليهم بالإكراه ومن يعترض يتم سجنه وتعذيبه وتهديده بحياته.