أردوغان يتوعد بمقاضاة واشنطن

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هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باللجوء إلى التحكيم الدولي، إذا رفضت واشنطن تسليم بلاده مقاتلات "أف 35 ".
وقال أردوغان إن "صفقة طائرات (أف- 35) دفعنا جزءا من ثمنها، وإذا رفضت واشنطن تسليمنا الصفقة وفرضت عقوبات علينا، فسنحيل المسألة إلى التحكيم الدولي.
وأضاف أردوغان: "أعتقد أن لقائي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة العشرين سيكون مهمًا لإزالة الجمود في علاقاتنا الثنائية وتعزيز تعاوننا" فيما قال أيضا: "سنحل مسألة شراء منظومة إس 400 (الروسية) مع الولايات المتحدة في إطار تحالفنا والشراكة الاستراتيجية بيننا".
ويحتدم الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة منذ شهور حول هذه القضية. وتقول واشنطن إن منظومة إس-400 لا تتوافق مع شبكة الدفاع الخاصة بحلف شمال الأطلسي ويمكن أن تشكل تهديدا لمقاتلات إف-35، وهي طائرة تساعد تركيا في إنتاجها وتعتزم شراءها.
وقال أردوغان إن تركيا أرادت شراء صواريخ باتريوت من الولايات المتحدة لكن العرض كان لا يقارن بأي شكل من الأشكال مع نظيره الروسي.
وأضاف أن تركيا ستلجأ إلى المحاكم الدولية وستطالب باسترداد المبالغ التي سبق أن دفعتها لشراء مقاتلات إف-35 إذا لزم الأمر.