اللواء سلطان العرادة يحشد رجال الدولة والمجتمع بمأرب ويطرح أكبر مشروع لتغطية المحافظة بالطاقة الكهربائية

الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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في حشد واسع لصناع القرار في المحافظة من رجال الدولة والمجتمع برئاسة المحافظ سلطان بن علي العرادة، ناقش لقاء موسع بديوان محافظة مأربسير تنفيذ مشروع التمديدات الكهربائية للمديريات الجنوبية الغربية البالغ كلفته عشرة ملايين دولار بتمويل السلطة المحلية.

وضم اللقاء وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ، ورئيس المكتب الفني الدكتور علي الجبل ، ومدير عام الكهرباء عبدالهادي الشبواني ومدير الوحدة التنفيذية للكهرباء والمقاولين المنفذين.

كما ضم اللقاء مدراء عموم المديريات وأعضاء المجالس المحلية وأبرز المشائخ والأعيان في المديريات التي لم يتم تغطيتها بالكهرباء الحكومية وهي: الجوبة - العبدية - ماهلية - رحبة - وجبل مراد.

واستعرض اللقاء أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه سير عمل تنفيذ المشروع وأعمال التمديدات والربط، والأعمال التي أنجزت في هذا المشروع ومستوى الإنجاز على مستوى كل مديرية.

وخلال اللقاء كلف المحافظ العرادة وكيل المحافظة الدكتور مفتاح وعضوية رئيس المكتب الفني علي الجبل ومدير عام الكهرباء، بدراسة كافة تلك التحديات والمشكلات ووضع خطة عمل تنفيذية مزمنة وواضحة.

كما كلف المحافظ قيادات السلطات المحلية بالمديريات والمشائخ والأعيان فيها بوضع آلية مكتوبة وملزمة للجميع تضمن التسهيلات اللازمة لسير العمل والتنفيذ للمشاريع والحفاظ على المواد الأولية وتذليل الصعاب أمام المقاولين، وتفعيل الدور المجتمعي للوقوف أولا أمام كل من يحاول عرقلة الأعمال وسير التنفيذ تحت أي مبرر.

وشدد اللواء العرادة على ضرورة تضافر جهود الجميع والتعاون من أجل تنفيذ المشروع وحل الإشكالات والصعوبات كل في مديريته وعزلته وقريته وأن يكون هم الجميع هو إيصال خدمة الكهرباء إلى جميع المواطنين وإنجاز هذا المشروع الحيوي وفق خطة مدروسة ومزمنة.