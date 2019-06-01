ثلاث حيل في واتساب يجهلها كثيرون

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يعد واتساب من أكثر التطبيقات المستخدمة في حياتنا اليومية، وهو خدمة المراسلة الفورية الأكثر استخداما في العالم، وتضم أكبر عدد من المستخدمين. لذلك فإن معرفة الاستخدامات والحيل الصغيرة الموجودة في التطبيق تسهل على المستخدمين العديد من المهام.
وفي ما يلي ثلاث حيل لهذا التطبيق يجهلها كثيرون. وضع نغمة مخصصة لكل جهة اتصال يمكنك تخصيص نغمة معينة لكل جهة؛ وسيساعدك هذا الخيار على معرفة من يكتب إليك دون الحاجة إلى إلقاء نظرة على شاشة الهاتف، ولتغيير نغمة جهة اتصال معين، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
افتح محادثة مع الشخص أو المجموعة التي تريد وضع نغمة مخصصة لها،
وانقر على الاسم في أعلى الشاشة؛ سيظهر لك خيار إشعارات،
ومنها تخصيص نغمة،
اضغط على نغمة مخصصة،
واختر نغمة جديدة من القائمة التي تظهر.
وبمجرد تحديد النغمة، اضغط على خاصية “حفظ” في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لتطبيق التغييرات.
وبذلك ستصبح كل الرسائل أو الملاحظات الصوتية أو الملفات التي تتلقاها من ذلك الشخص بنغمة جديدة بدل النغمة المعتادة لجميع الرسائل.