وفود أجنبية وعربية تصل محافظة يمنية للمشاركة في حدث كبير

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وصل صباح اليوم الخميس، إلى مدينة سيئون 48 شخصية أجنبية وعربية للمشاركة في بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين التي ستنطلق مساء غدا الجمعة في صالة الشهيد علي عبيد بامعبد الرياضية بمدينة سيئون بحضرموت (شرق اليمنح.
وكان على رأس الواصلين ممثل الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم (فيفا) بيار ميقاشا، ونائب محافظة بغداد أحمد الشيخ ، وممثل وزارة الشباب والرياضة التونسية الأسعد بن عبدالله ، وعدد من ممثلي وسائل الاعلام، وفقا لوكالة سبأ الحكومية .
وكان نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح زار سيئون قبل ايام ووجه برفع اليقظة الأمنية وتعزيز قدرات الأجهزة المختلفة ومضاعفة الجهود لتأمين فعالية بطولة العالم للملاكمة في سيئون التي يعد انعقادها نجاحاً يضاف إلى سلسلة النجاحات بالمحافظة ، حسب تعبيره.
وتقام منافسات البطولة التي نقلت من المكلا الى سيئون ، يومي 28 و29 يونيو الجاري برعاية رئيس الجمهورية ومشاركة ملاكمين اجانب وعرب ويمنيين.