بعد اكثر من عشرين عاما من الإغلاق الصحة تمارس عملها في أحد مديريات الجوف

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تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الجوف، اليوم، مبنى وحدة القارة الصحية بمديرية المصلوب، بعد أكثر من عشرين عاما من اغلاقها، واستخدامها سكن للنازحين مؤخرا، برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان أ.د ناصر باعوم، ومحافظ محافظة الجوف رئيس المجلس المحلي اللواء أمين بن علي العكيمي.
ونوه، مدير مكتب الصحة بمحافظة الجوف د.مياز اليوسفي، بأنه سيتم ترميم الوحدة، وتجهيزها بالكادر الطبي، والأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية خلال الفترة القادمة، لافتا بأن تشغيل الوحدة سوف يستفيد منها آلاف المواطنين والنازحين في المنطقة.
من جهته، ثمن مدير مكتب الصحة بمديرية المصلوب مانع عيده، جهود قيادة مكتب الصحة بالمحافظة، داعيا المنظمات المهتمة بالقطاع الصحي تقديم الدعم والمساندة الصحية للمرافق الصحية بالمديرية.
حضر التسليم نائب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة د. فهد جراد، ومدير الرعاية الصحية الأولية د. عرفات البدوي، ومدير الترصد الوبائي د. مالك العبيدي، وعدد من منسقي البرامج بالمحافظة.