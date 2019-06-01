الحكومة تناقش وضع أهم مطار في اليمن وتصدر توجيهات تفرح المسافرين

الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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شدد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة تحسين الخدمات العامة المقدمة للمسافرين بمطار عدن الدولي وزيادة عدد الرحلات الجوية من أجل تخفيف معاناتهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، لقاءاً في العاصمة المؤقتة عدن، ضم وزير النقل صالح الجبواني، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن طيار صالح بن نهيد، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني والقائم بأعمال مدير عام مطار عدن منيف الزغلي وعدد من المعنيين.

وناقش اللقاء احتياجات مطار عدن والمشكلات التي يواجهها وكيفية معالجتها خصوصاً القضايا ذات الصلة بتحسين الخدمات بالمطار، وزيادة الرحلات الجوية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمسافرين.

كما تم مناقشة احتياجات مطار عدن الدولي من الخدمات والتجهيزات الفنية والتقنية الضرورية للارتقاء بمستوى عمله والنهوض بالخدمات المقدمة للمسافرين.

ووجه الدكتور معين عبدالملك، الجهات المختصة بسرعة توفير هذه الاحتياجات بما يضمن الارتقاء بمستوى خدمات وعمل مطار عدن وحركة الملاحة الجوية بشكل أفضل، كون مطار عدن يعتبر الشريان الرئيسي والاستراتيجي للنقل الجوي ونافذة البلاد من وإلى العالم.

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة تكاتف جهود الجميع والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة للمساهمة بتيسير وتسهيل حركة الملاحة الجوية بالشكل المطلوب .. لافتا إلى أهمية مراعاة اوضاع المسافرين خاصة المرضى والجرحى، وتوفير الوقت والجهد عليهم بكل الطرق والوسائل الممكنة.