عاجل : اعلان من الرئاسة التونسية يكشف حقيقة أخبار وفاة الرئيس السبسي

الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 1068

اعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس نقل الرئيس الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية حادة.

وكشف مستشار الرئيس التونسي ان حالة الرئيس التونسي حرجة للغاية لكنه على قيد الحياة .. داعيا الى عدم الانسياق خلف الشائعات ، التي تحدثت بعضها عن وفاته .

بالتزامن يعقد البرلمان التونسي جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في البلاد.

واليوم اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، إن انتحارياً فجّر نفسه بالقرب من سيارة شرطة بلدية، بين شارع شارديغول وشارع فرنسا وسط العاصمة تونس، أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر و3 مدنيين، بينما استهدف تفجير ثان مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القرجاني، حينما فجر انتحاري آخر نفسه عند محاولته الدخول إلى المقر من الباب الخلفي، وهو ما أدى إلى إصابة 4 من رجال الأمن إصابات متفاوتة.

ويأتي هذان التفجيران بعد ساعات على تعرّض محطة الإرسال بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوب غربي تونس، إلى هجوم إرهابي نفّذته مجموعة مسلّحة، دون تسجيل أيّ أضرار ماديّة أو بشرية.