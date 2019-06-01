بيان حكومي شديد اللهجة يفضح مليشيات الامارات ويستنفر القوات ويوجه دعوة عاجلة

الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قالت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الخميس ان جميع التفجيرات والأعمال التخريبية التي طالت أنابيب نقل النفط والغاز في محافظة شبوة (شرق اليمن) تقع في مناطق سيطرة ما تسمى بقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات .

وأهابت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة سبأ الرسمية، بقوات الجيش والأمن تأمين كافة الشركات النفطية والمنشآت النفطية والغازية وأنابيب النفط والغاز في شبوة واتخاذ الإجراءات الحازمة لردع مثل تلك الأعمال التخريبية لاستقرار عمليات الإنتاج والتصدير.

وعبرت وزارة النفط عن إدانتها واستنكارها الشديدين لكافة الأعمال التخريبية التي استهدفت أنابيب تصدير النفط والغاز خلال الأسبوعين الماضيين وآخرها التفجير الذي اٍستهدف أنبوب الغاز الطبيعي المسال يوم أمس الأربعاء.

واكدت إن مثل هذه الأعمال التخريبية إنما تستهدف مقدرات الشعب ومكتسباته الحيوية، وتفشل الجهود المضنية والمبذولة لإيجاد وخلق بيئة ومناخ استثماري جذاب، وتعيق عودة الشركات النفطية الأجنبية للبلد واستئناف نشاطها، وتعيق جميع أعمال التنمية في محافظة شبوة بشكل خاص وفي عموم الجمهورية بشكل عام.

وأضافت ” ان استعادة إنتاج وتصدير النفط الخام وعودة الشركات النفطية الأجنبية للبلد لم يتحقق إلا بعد جهود كبيرة ومضنية بذلتها وزارة النفط والمعادن خلال الفترة الماضية”.

ووجهت وزارة النفط دعوة عاجلة لكافة أبناء محافظة شبوة للتصدي لمثل هذه الاعمال والحفاظ على كافة المكتسبات الوطنية التي تم تحقيقها.

وتعرضت انبايب النفط والغاز بشبوة خلال الايام الماضية لاكثر من اعتداء ، ومنعت مليشيات النخبة الاماراتية ، فرق العمل من اصلاح الانابيب التي تعرضت للتفجير.

وتتهم تلك المليشيات المدعومة من الامارات ، بالوقوف خلف الاعتداءات المتكررة على انبايب النفط والغاز ، ضمن مخطط يستهدف الحكومة الشرعية ويعرقل جهودها.