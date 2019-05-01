الريال ينهار في عدن ويتراجع بصنعاء والدولار والسعودي يواصلان الارتفاع - تعرف على أسعار الصرف اليوم

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اسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الخميس 27 يونيو 2019م
* في صنعاء:
الدولار شراء 562 إلى 563
البيع 566 ريال.
السعودي شراء 148 إلى 148,5
البيع 149 ريال.
* في عدن:
الدولار شراء 565 إلى 567
البيع 571 ريال.
السعودي شراء 149 إلى 149,5
البيع 151 ريال.
ملاحظة : الأسعار غير ثابتة وتتغير