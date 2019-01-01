عاجل : تفجيرات انتحارية تهز عاصمة دولة عربية

الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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شهدت العاصمة التونسية اليوم الخميس تفجيرات انتحارية استهدفت دوريات ومقار امنية .

وهز انفجار عنيف في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية ، بحسب اخبار رصدها مأرب برس في وسائل اعلام تونسية واخرى عربية وعالمية.

ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم ان : التفجير استهدف دورية للأمن التونسي في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.

ووقع الانفجار قرب سفارة فرنسا بالعاصمة التونسية.

وزراة الداخلية التونسية اعلنت إصابة 3 مدنيين ورجلي أمن جراء التفجير الانتحاري في جادة شارل ديغول بالعاصمة.

كما اعلنت وقوع تفجير انتحاري ثان استهدف مقر الشرطة العدلية في العاصمة ، واصابة 4 رجال أمن ومدنيين.

ولاحقا اعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل أحد رجال الأمن في التفجير الانتحاري الأول في شارع الحبيب بورقيبة.