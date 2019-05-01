تحذير لجميع اليمنيين في عموم المحافظات

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اصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والارشاد في الحكومة اليمنية بلاغا صحافيا مهما حذر فيه من التعامل مع مايسمى بتأشيرات المجاملة.
وحذر قطاع الحج والعمرة في البلاغ (وصل مأرب برس نسخة منه ) عموم المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية من التعامل مع ما يسمىٰ بتأشيرات الحج ( المجاملة ) .
وأكد قطاع الحج والعمرة بأن جميع تأشيرات الحج الممنوحة للجمهورية اليمنية لموسم حج 1440 هـ قد تم نفادها في الأسواق عبر وكالات الحج المعتمدة خلال شهر رجب الفائت .
واهاب القطاع بجميع المواطنين الحذر من التعامل مع من يروجون لمثل هذه التأشيرات ويبيعونها في السوقالسوداء بهدف التحايل والنصب على المواطنين .. داعيا الى الابلاغ عنهم إلى أي فرع من فروع الوزارة في المناطق المحررة .