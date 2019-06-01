الفتاة المكسيكية التي أطاحت بنجم منتخب مصر تشكر «أجيري»

الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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وجهت المكسيكية "جيوفانا فال" التي نشرت الفيديو المخل الذى تسبب في استبعاد عمرو وردة من المنتخب رسالة إلى مواطنها خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.

وقالت جيوفانا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خافيير أجيري" شكراً؛ لأنك لم تخذلني.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد وردة من المنتخب ظهر اليوم ، الأربعاء وقبل ساعات من مباراة مواجهة الكونغو.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، ما استدعي رفع الأمر من إيهاب لهيطة مدير المنتخب إلى هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقالت صحف محلية إن مستقبل عمرو وردة مع المنتخب يحوم حوله الغموض خاصة في ظل تحرك بعض أعضاء الاتحاد من أجل التحقيق مع اللاعب واتخاذ عقوبة رادعة ضده.

وتغلبت مصر على الكونغو الديمقراطية على ستاد القاهرة

أمس الأربعاء، بهدفين نظيفين لتتأهل إلى الدور ثمن النهائي.