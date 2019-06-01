الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وسائل إعلام مصرية عن موقف محرج حدث بين النجم المصري محمد صلاح ، ومراسلي شبكة قنوات بي إن سبورت.

و تعرض فريق عمل قنوات "بي إن سبورت" لموقف محرج بعد رفض النجم المصري محمد صلاح التسجيل مع القناة.

وتواصل فريق عمل القناة مع "صلاح" عقب مباراة الكونغوا الديمقراطية ، إلا

أنه رفض ، وتكفل زميله أحمد المحمدي بالتسجيل مع القناة "حسب صدى البلد".

وتأهلت مصر إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزها على الكونغو بهدفين مقابل لا شيء وحصولها على 6 نقاط من مباراتين.