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موقف صادم من صلاح تجاه "بي إن سبورت" .. وقائد منتخب مصر يتدخل لاحتواء الأزمة

الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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كشفت وسائل إعلام مصرية عن موقف محرج حدث بين النجم المصري محمد صلاح ، ومراسلي شبكة قنوات بي إن سبورت.

و تعرض فريق عمل قنوات "بي إن سبورت" لموقف محرج بعد رفض النجم المصري محمد صلاح التسجيل مع القناة.

وتواصل فريق عمل القناة مع "صلاح" عقب مباراة الكونغوا الديمقراطية ، إلا

أنه رفض ، وتكفل زميله أحمد المحمدي بالتسجيل مع القناة "حسب صدى البلد".

وتأهلت مصر إلى الدور الثاني من البطولة بعد فوزها على الكونغو بهدفين مقابل لا شيء وحصولها على 6 نقاط من مباراتين.

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