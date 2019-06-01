الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-مارب

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احتفلت مدينة مأرب يوم أمس بالعرس الجماعي الأول لكوكبة من الشباب النازحين ( 50 عريساً وعروس)، من مختلف محافظات الجمهورية.

حضر العرس الجماعي الذي أقامته مجموعة محسن الخضر للتجارة والاستثمار بمدينة مأرب تحت شعار( نجاحنا في إسعاد مجتمعنا)، نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، ومحافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور احمد المساوى، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية والشخصيات الاجتماعية.

وأوضح مدير مجموعة الخضر الشيخ محسن الخضر أن أقامتهم للعرس الجماعي الأول على مستوى المحافظة، وذلك إسهاما منهم في تخفيف معاناة الشباب، وإدخال البهجة والسرور إلى كافة أفراد المجتمع ككل وليس العرسان فقط، وانطلاقاً من مبادئ ديننا الحنيف الذي يدعوا إلى العفة والستر والطهارة الذي لا يتحقق إلا بالزواج". حسب قوله.

من جهته والد احد العرسان أشاد بمثل هكذا مبادرة من قبل ابناء مارب قائلاً:" كما عهدنا من مارب الاصالة والتاريخ واهلها وهم يستقبلون مئات آلاف النازحين من مختلف مناطق اليمن بكل صدر رحب، ها هم اليوم يضيفون كرماً جديداً الى كرمهم، ويجسدون شيمهم واخلاقهم بدعم ومساعدة الشباب من مختلف مناطق الجمهورية لإكمال نصف دينهم، وإدخال الفرحة والسعادة إلى قلوبهم وأهاليهم وبيوتهم".

بدورهم عبر العرسان عن ابتهاجهم وامتنانهم لمن سعوا لإقامة مثل هذا العرس ساهم في تخفيف عبء تكاليف الزواج عنهم، وتوفير الكثير من احتياجات العرس.