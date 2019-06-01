التحالف:اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة السعودية تحظر دخول المقيمين إلى مكة... ماذا يحدث في المملكة «الحوثيون» يقتحمون أحد بنوك «صنعاء»ويعيّنون مديرا جديداً له الشرعية توجه ضربة إقتصادية قاسية «للحوثيين» تفجير جديد يستهدف أنبوب نفطي شرقي «اليمن» أخطر موقف وأخطر تصريح لزعيم خليجي بخصوص إسرائيل وصفقة القرن ثلاث سيناريوهات محتملة للمواجهة العسكرية بين أميركا وإيران ولي العهد السعودي والرئيس الكوري يدشنان مشروع عملاق هل أقالت قناة الجزيرة مذيعها جمال ريان من العمل ؟ معلومات سرية وخطيرة ينشرها مأرب برس لأول مرة تكشف المسكوت عنه : كيف يتم تهريب المتفجرات والاسلحة للحوثيين .. والجهات المتورطة في دعمهم
أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة مُسيّرة في الأجواء اليمنية، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.
ونقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قوله: "في تمام الساعة 22:20 من مساء اليوم، تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية".
وأضاف المتحدث أن الحوثيين يستمرون في إطلاق الطائرات دون طيار "لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين". حسب وصفه.
وأكد المالكي "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة" ضد الحوثيين و"تحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".