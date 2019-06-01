آخر الاخبار

التحالف:اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة السعودية تحظر دخول المقيمين إلى مكة... ماذا يحدث في المملكة «الحوثيون» يقتحمون أحد بنوك «صنعاء»ويعيّنون مديرا جديداً له الشرعية توجه ضربة إقتصادية قاسية «للحوثيين» تفجير جديد يستهدف أنبوب نفطي شرقي «اليمن» أخطر موقف وأخطر تصريح لزعيم خليجي بخصوص إسرائيل وصفقة القرن ثلاث سيناريوهات محتملة للمواجهة العسكرية بين أميركا وإيران ولي العهد السعودي والرئيس الكوري يدشنان مشروع عملاق هل أقالت قناة الجزيرة مذيعها جمال ريان من العمل ؟ معلومات سرية وخطيرة ينشرها مأرب برس لأول مرة تكشف المسكوت عنه : كيف يتم تهريب المتفجرات والاسلحة للحوثيين .. والجهات المتورطة في دعمهم

سبأفون .. أصالة وتواصل

التحالف:اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

الخميس 27 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 406

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة مُسيّرة في الأجواء اليمنية، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

 

ونقلت وكالة أنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي قوله: "في تمام الساعة 22:20 من مساء اليوم، تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة في الأجواء اليمنية".

 

وأضاف المتحدث أن الحوثيين يستمرون في إطلاق الطائرات دون طيار "لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين". حسب وصفه.

 

وأكد المالكي "استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة" ضد الحوثيين و"تحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

  
إقراء أيضاً
«الحوثيون» يقتحمون أحد بنوك «صنعاء»ويعيّنون مديرا جديداً له
الشرعية توجه ضربة إقتصادية قاسية «للحوثيين»
تفجير جديد يستهدف أنبوب نفطي شرقي «اليمن»
معلومات سرية وخطيرة ينشرها مأرب برس لأول مرة تكشف المسكوت عنه : كيف يتم تهريب ال
المبعوث يرضخ للشرعية وعلي محسن يضعه أمام أمرين لا تنازل عنهما وطريق واحد للحل
في قلب العاصمة : مواطنون يفشلون محاولة اختطاف فتاة من قبل عصابة .. تفاصيل مؤلمة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس