السعودية تحظر دخول المقيمين إلى مكة... ماذا يحدث في المملكة «الحوثيون» يقتحمون أحد بنوك «صنعاء»ويعيّنون مديرا جديداً له الشرعية توجه ضربة إقتصادية قاسية «للحوثيين» تفجير جديد يستهدف أنبوب نفطي شرقي «اليمن» أخطر موقف وأخطر تصريح لزعيم خليجي بخصوص إسرائيل وصفقة القرن ثلاث سيناريوهات محتملة للمواجهة العسكرية بين أميركا وإيران ولي العهد السعودي والرئيس الكوري يدشنان مشروع عملاق هل أقالت قناة الجزيرة مذيعها جمال ريان من العمل ؟ معلومات سرية وخطيرة ينشرها مأرب برس لأول مرة تكشف المسكوت عنه : كيف يتم تهريب المتفجرات والاسلحة للحوثيين .. والجهات المتورطة في دعمهم بعد حجبه 27 عاما.. نابولي قد يمنح قميص مارادونا لرودريغيز
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة في السعودية منع دخول المقيمين إلى مكة ضمن إجراءات تتخذها الإمارة كل عام استعدادا لموسم الحج.
وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن قرار المنع سيبدأ اعتبارا من 25 شوال (29 يونيو/حزيران) وحتى 10 ذي الحجة (12 أغسطس/ آب).
ووفقا للصحيفة، يأتي قرار المنع في كل عام على منافذ مكة، ويشمل وسائل المواصلات من مركبات وحافلات وشاحنات، فيما يدخل القطار لأول مرة ضمن وسائل الوصول لمكة المكرمة.
وأوضحت الإمارة على حسابها الرسمي على "تويتر" أن ذلك يأتي ذلك استنادا إلى الأمر السامي رقم 7944/م/ب، بتاريخ 6/11/1427 المتضمن منع المقيمين من الدخول إلى مكة المكرمة اعتبارا من الخامس والعشرين من شهر شوال من كل عام، ما عدا المقيمين بالعاصمة المقدسة أو من لديهم أعمال بها خلال موسم الحج، شرط حصولهم على تصاريح تنقل من جهات الاختصاص.