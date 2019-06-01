«الحوثيون» يقتحمون أحد بنوك «صنعاء»ويعيّنون مديرا جديداً له

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اقتحمت مليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء،26 يونيو 2019 م البنك الأهلي اليمني في العاصمة صنعاء، وعيّنت مديرا تنفيذيا له، وسط تحذيرات من الآثار السلبية لذلك على القطاع المصرفي.

وفي هذا الصدد، حذر رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي اليمني، الدكتور محمد حسين حلبوب، من اقدام مليشيا الحوثي الانقلابية على اقتحام فرع البنك الاهلي اليمني في صنعاء، وتعيين مديراً تنفيذياً للبنك.

ووفقا لوكالة سبأ، فقد وصف الدكتور حلبوب، خلال لقائه بموظفي البنك الأهلي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اقتحام الحوثيون للبنك، بأنه "سيؤثر تاثيراً سلبياً على الجهاز المصرفي في البلاد".

واعتبر الدكتور حلبوب أن ما حصل في صنعاء هو قرصنة إدارية غير مسؤولة..مشيرا إلى أن هذا التصرف سيؤثر على سعر صرف العملة وتردي الأوضاع الإقتصادية بشكل عام.

وحمل رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني المليشيا الإنقلابية النتائج السلبية المترتبة لإستيلائهم على الفروع التابعة للبنك.

كما طمأن العملاء بسلامة اموالهم وودائعهم، وطمأن الموظفين في فرعي صنعاء و الحديدة بضمان حقوقهم.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي اليمني تأسس في عام 1969. ويعد واحدا من أكبر البنوك التجارية ومساهما بـــارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. والبنك مملوكا بالكامل للدولة تحت إشراف وزير المالية.