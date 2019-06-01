الشرعية توجه ضربة إقتصادية قاسية «للحوثيين»

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أقرت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء،26 يونيو 2019 م حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن بحضور اللجنة الاقتصادية.

وفي بيان لمجلس الوزراء قال إن "القرار جاء حفاظا على الاقتصاد الوطني وعملته المحلية وللحد من نشاط السوق السوداء ولضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية".

وفقا للبيان فإن القرار سيعتبر ساريا من تاريخ صدوره وسيسمح للتجار في جميع المحافظات استكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخ إصدار هذا القرار.

وذكر البيان أن يقوم جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من جميع انواع المشتقات النفطية وبالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية.

والسبت الماضي أعلنت للجنة الاقتصادية وقف استيراد النفط من ثلاثة موانئ عربية في إطار عملية قالت إنها تهدف إلى تنظيم الاستيراد إلى اليمن