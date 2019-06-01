تفجير جديد يستهدف أنبوب نفطي شرقي «اليمن»

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019م بأن أنبوب الغاز المسال بمنطقة النشيمة ببلحاف بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن تعرض للتفجير من قبل مجهولين.

وأوضحت المصادر لـ«مأرب برس»بأن الانفجار استهدف انبوب الغاز المسال الذي يمر في منطقة النشيمة بمديرية الرضوم والذي يصل الغاز الى منشأة بلحاف لتصديره من محافظة مأرب.