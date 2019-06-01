تفجير جديد يستهدف أنبوب نفطي شرقي «اليمن» أخطر موقف وأخطر تصريح لزعيم خليجي بخصوص إسرائيل وصفقة القرن ثلاث سيناريوهات محتملة للمواجهة العسكرية بين أميركا وإيران ولي العهد السعودي والرئيس الكوري يدشنان مشروع عملاق هل أقالت قناة الجزيرة مذيعها جمال ريان من العمل ؟ معلومات سرية وخطيرة ينشرها مأرب برس لأول مرة تكشف المسكوت عنه : كيف يتم تهريب المتفجرات والاسلحة للحوثيين .. والجهات المتورطة في دعمهم بعد حجبه 27 عاما.. نابولي قد يمنح قميص مارادونا لرودريغيز الإمارات تتراجع عن اتهاماتها لإيران بتفجير سفنها في مياه الخليج وتصدر خطابا ناعما لها المبعوث يرضخ للشرعية وعلي محسن يضعه أمام أمرين لا تنازل عنهما وطريق واحد للحل دولة خليجية تقر قانونيا يبيح الاختلاط بين الجنسين في جامعاتها
قال خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، لقناة عبرية، إننا نريد أن نتكلم مباشرة مع الشعب الإسرائيلي.
من جهته نشر باراك رافيد، الصحفي والإعلامي الإسرائيلي، تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أكد فيها أن وزير الخارجية البحريني يريد إجراء حوار مباشر مع الإسرائيليين، وذلك عبر حوار أجراه الصحفي نفسه مع ابن أحمد.
وقال رافيد: نود أن نقدم الشكر للمنامة على استضافة ورشة البحرين.
ورد عليه ابن أحمد: هذه أول مقابلة لي مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، لطالما رغبنا في حل الصراع العربي الإسرائيلي، أو الفلسطيني الإسرائيلي، وتحدثنا مع أرجاء العالم حول ذلك، دون الحديث المباشر مع الجمهور الإسرائيلي، سواء مع القنوات التلفزيونية أو الصحفيين الإسرائيليين.