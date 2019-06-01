هل أقالت قناة الجزيرة مذيعها جمال ريان من العمل ؟

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سارع الإعلامي الفلسطيني جمال ريان بكشف حقيقة الأخبار المتواترة بقوة عن استغناء شبكة الجزيرة القطرية عن خدماته.
وقال "ريان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "ما يشاع عن إقالة جمال ريان من قناة الجزيرة غير صحيح ، حتى وإن صح ذلك ، فسوف أبقى امتدح قناة الجزيرة والقيادة والشعب القطري ما حييت".
وكانت جملة من الشائعات استهدفت العديد من العاملين بقناة الجزيرة بالأمس ، أبرزهم الإعلامية غادة عويس التي أشيع أنها متزوجة من زميلها ماجد عبد الهادي ، قبل أن يخرج الأخير ويكشف حقيقة الأمر ، مؤكدًا أنها مجرد شائعات مصدرها شخصيات تدافع عن النظام السعودية حسب قوله.