هل أقالت قناة الجزيرة مذيعها جمال ريان من العمل ؟

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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سارع الإعلامي الفلسطيني جمال ريان بكشف حقيقة الأخبار المتواترة بقوة عن استغناء شبكة الجزيرة القطرية عن خدماته.

وقال "ريان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "ما يشاع عن إقالة جمال ريان من قناة الجزيرة غير صحيح ، حتى وإن صح ذلك ، فسوف أبقى امتدح قناة الجزيرة والقيادة والشعب القطري ما حييت".

وكانت جملة من الشائعات استهدفت العديد من العاملين بقناة الجزيرة بالأمس ، أبرزهم الإعلامية غادة عويس التي أشيع أنها متزوجة من زميلها ماجد عبد الهادي ، قبل أن يخرج الأخير ويكشف حقيقة الأمر ، مؤكدًا أنها مجرد شائعات مصدرها شخصيات تدافع عن النظام السعودية حسب قوله.