بعد حجبه 27 عاما.. نابولي قد يمنح قميص مارادونا لرودريغيز

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشفت صحيفة "آس" الإسباني، أن إدارة نابولي الإيطالي، تستعد لكسر تقليد تاريخي عمره 27 عاماً، اتبعته لتكريم أسطورة النادي، النجم الأرجنتيني المعتزل "دييغو أرماندو مارادونا".

وأوضحت الصحيفة أن نابولي يفكر بإعادة القميص رقم "10"، الذي تم حجبه منذ رحيل الأسطورة "مارادونا"، تكريما له.

وأضافت أن رئيس نابولي، "أوريليو دي لاورينتيس"، يفكر بإعطاء الرقم "10" للنجم الكولومبي "خاميس رودريغيز"، الذي يرغب النادي بضمه هذا الصيف.

وأشارت إلى أن فكرة منح الرقم "10" إلى "رودريغيز" استراتيجية من "دي لاورينتيس" لإقناع اللاعب بالانضمام لنابولي، وجعله أسطورة في المدينة، ولكنها أكدت أن ذلك قد يثير حفيظة جماهير النادي المتعصبة، التي قد لا تتقبل فكرة أن يرتدي الرقم لاعب آخر غير "مارادونا".

ونجح "مارادونا" في قيادة نابولي للقب الدوري الإيطالي "سيريا آ" مرتين موسمي 1987 و1990، وهما البطولتان الوحيدتان اللتان حققهما النادي في تاريخ الدوري.