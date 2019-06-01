بعد حجبه 27 عاما.. نابولي قد يمنح قميص مارادونا لرودريغيز الإمارات تتراجع عن اتهاماتها لإيران بتفجير سفنها في مياه الخليج وتصدر خطابا ناعما لها المبعوث يرضخ للشرعية وعلي محسن يضعه أمام أمرين لا تنازل عنهما وطريق واحد للحل دولة خليجية تقر قانونيا يبيح الاختلاط بين الجنسين في جامعاتها في قلب العاصمة : مواطنون يفشلون محاولة اختطاف فتاة من قبل عصابة .. تفاصيل مؤلمة لماذا منعت السعودية المقيمين ومركباتهم من دخول مكة ؟ مأرب على موعد مع حدث كبير لم تشهده من قبل بحلول 2030 - البشر سيفقدون 20 مليون وظيفة وستحل بدلا عنهم كائنات جديدة دول الخليج تنقسم حول فلسطين - قرار عماني وموقف سعودي ومقاطعة كويتية والبحرين تستضيف انفجار الوضع في الحديدة واندلاع اشتباكات هي الأعنف وتطورات عاجلة من الساحل الغربي
كشفت صحيفة "آس" الإسباني، أن إدارة نابولي الإيطالي، تستعد لكسر تقليد تاريخي عمره 27 عاماً، اتبعته لتكريم أسطورة النادي، النجم الأرجنتيني المعتزل "دييغو أرماندو مارادونا".
وأوضحت الصحيفة أن نابولي يفكر بإعادة القميص رقم "10"، الذي تم حجبه منذ رحيل الأسطورة "مارادونا"، تكريما له.
وأضافت أن رئيس نابولي، "أوريليو دي لاورينتيس"، يفكر بإعطاء الرقم "10" للنجم الكولومبي "خاميس رودريغيز"، الذي يرغب النادي بضمه هذا الصيف.
وأشارت إلى أن فكرة منح الرقم "10" إلى "رودريغيز" استراتيجية من "دي لاورينتيس" لإقناع اللاعب بالانضمام لنابولي، وجعله أسطورة في المدينة، ولكنها أكدت أن ذلك قد يثير حفيظة جماهير النادي المتعصبة، التي قد لا تتقبل فكرة أن يرتدي الرقم لاعب آخر غير "مارادونا".
ونجح "مارادونا" في قيادة نابولي للقب الدوري الإيطالي "سيريا آ" مرتين موسمي 1987 و1990، وهما البطولتان الوحيدتان اللتان حققهما النادي في تاريخ الدوري.