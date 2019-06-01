في قلب العاصمة : مواطنون يفشلون محاولة اختطاف فتاة من قبل عصابة .. تفاصيل مؤلمة

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - صنعاء

عدد القراءات 975

أفشل مواطنون في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية ، مساء أمس، محاولة اختطاف فتاة من قبل عصابة وسط صنعاء، التي تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق في ظل سيطرة المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وأفاد موقع "العاصمة أونلاين" أن عصابة كانت تستقل سيارة تاكسي حاولت اختطاف فتاة، أثناء مرورها الساعة السابعة والنصف مساءً مقابل مزن الحياة في الجهة المقابلة للمقبرة في شارع بينون بمديرية السبعين بصنعاء.

وأضافت المصادر أنه صادف محاولة اختطاف الفتاة مرور مجموعة من المواطنين على متن سيارة نوع "صالون"، حيث شاهدوا العصابة وهي تحاول اختطاف الفتاة، وبادروا باعتراض سيارة العصابة أثناء محاولة العصابة الهروب من المواطنين.

وأكدت المصادر أن المواطنين تمكنوا من القبض على أفراد العصابة بعد الاشتباك معهم بالسلاح الأبيض، وكبلوهم بالحبال، وسلموهم لوالد الفتاة، الذي بدوره لم يتمالك نفسه من الغضب وباشر بطعن أحد أفراد العصابة بالجنبية، قبل أن يتم نقل البقية لمركز الشرطة القريب من المنطقة.

وأبدى مواطنين تخوفهم من قيام القائمين على مركز الشرطة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، بالإفراج على أفراد العصابة بعد تسليمهم من قبل المواطنين ، كما حدث في عمليات مشابهة، حيث أفرجت المليشيا عن عصابات وتسترت على كثير من الجرائم والانتهاكات التي حدثت في مناطق سيطرتها.

وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية انقلاتاُ أمنياً غير مسبوق، منذ سيطرة المليشيا الحوثية عليها سبتمبر 2014م، وتزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات اختطاف النساء والأطفال من قبل عصابات متخصصة بالاختطاف حيث تعمل بالتعاون مع قيادات في مليشيا الحوثي التي بدورها توفر لهذه العصابات الحماية.