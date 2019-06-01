لماذا  منعت السعودية المقيمين ومركباتهم من دخول مكة ؟

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أعلن “الأمن العام” السعودي، عن منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرمة بداية من 25 شوال 1440هـ الموافق 28 يونيو 2019م وحتى العاشر من ذي الحجة الموافق للثاني عشر من أغسطس.
وأوضح “الأمن العام”، أن هذا المنع يجيء في إطار التعليمات المنظمة للحج، وستتولى مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.
وأشار إلى أنه يُستثنى من هذا المنع من يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادرا من الجهة المختصة.