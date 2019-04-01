انفجار الوضع في الحديدة واندلاع اشتباكات هي الأعنف وتطورات عاجلة من الساحل الغربي

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلنت القوات الحكومية ، عن إحباط هجوم واسع لميليشيات الحوثي الانقلابية، داخل مدينة الحديدة غرب البلاد، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مصدر عسكري، أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما هو الأعنف منذ توقيع اتفاق السويد وسريان الهدنة الأممية في ديسمبر الماضي، صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين، وسط الحديدة.. مؤكدا قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية خلال كسر هجومها الذي وصفه ب "الفاشل".

وأشار المصدر إلى أن الهجوم استهدف للمرة الثانية خلال أسبوع شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة وانتهى بخسارة أشد قساوة من الأولى.

ورافق الهجوم قصف مكثف بمختلف الأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون والآربي جي صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع الخمسين.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن هجوم الحوثيين سبقه حشد كبير خلال الأيام الماضية ونقل مدافع وأسلحة ثقيلة باتجاه خطوط التماس في حي سبعة يوليو والربصة والشهداء.. مشيرة إلى أن القوات اليمنية تصدت للهجوم ومنعت الحوثيين من تحقيق أي تقدم.

وبالتزامن تتعرض التحيتا جنوب الحديدة لقصف عنيف من قبل الميليشيات الحوثية وتدور اشتباكات ومواجهات في الأثناء.

واستهدفت المليشيات بالقصف مديرية حيس بكثافة نارية طالت الأحياء والتجمعات السكنية .

ويأتي هذا التصعيد الحوثي في الساحل الغربي مع استمرار رفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، بموجب اتفاق السويد، وفي ظل جمود العملية السياسية وفشل المبعوث الأممي في تحقيق أي اختراق يذكر فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق، منذ توقيعه قبل سبعة أشهر.