هجوم جديد على المملكة ومجلس الوزراء يتوعد برد رادع

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميلشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط.

من جانبه أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.

وأمس الاول، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل السعودية، مؤكدا أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو من نوع "كروز يا علي" الإيراني.

ووصف المالكي التصعيد الحوثي ومحاولة استفزاز التحالف من خلال استخدام الطائرات بدون طيار والقوارب السريعة والمفخخة بالفاشل، مؤكداً التزام التحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.