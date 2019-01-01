البرلمان البريطاني يوجه صفعة قوية للحوثي الجيش الأمريكي يعلن مقتل 2 من جنوده غريفيث في مهمة استعادة ثقة الشرعية الحوثيون يحتكرون المحروقات في صنعاء في منتصف ليل صنعاء.. رحلة بحث عن حقنة بن سلمان يعلق على عملية اعتقال امير داعش باليمن المنظمات الأممية في اليمن ومهمة تمويل ودعم مليشيا الحوثي مصدر عسكري يكشف سبب تصاعد ألسنة اللهب من مواقع «الحوثيين» غرب قعطبة بـ«الضالع» انتصار كبير «للجيش» في معقل «عبد الملك»يحصد أكثر من 1000 حوثياً - تفاصيل ولي العهد السعودي يغادر المملكة بتوجيه من الملك
أُجبر نائب في البرلمان البريطاني على إلغاء دعوة قيادي حوثي من حدث يستضيفه في البرلمان أمس الثلاثاء، حسب ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وحسب الصحيفة فقد كان مقرر أن يستضيف النائب لويد راسل، القيادي في جماعة الحوثي "أحمد الشامي" الذي يقود مجموعة حوثيين للترويج للجماعة المسلحة في أوروبا.
وكان من المقرر أن يتحدث "الشامي" في البرلمان البريطاني عن ضرورة وقف الحرب في اليمن. لكن الاستضافة شعلت غضب جماعات يهودية، حيث أن شعار الجماعة يحمل "اللعنة على اليهود" حسب ما أفادت الصحيفة.
وقال النائب العمالي: إنه لم يحقق مع متحدثي الحدث بدقة كافية.
وقال في بيان: "على هذا الأساس، وافقت على استضافة مؤتمر" أوقفوا الحرب حول اليمن"". أبلغت منظمة "أوقفوا الحرب" وطلبت إلغاء المتحدث أو سيتم إلغاء الفعالية.
وقالت ذا صن" إن الشامي يلعب دورًا بارزًا كمتحدث دولي للجماعة، التي تخوض حربًا أهلية مريرة مع الحكومة اليمنية.
وقال النائب المستقل جون وودكوك ، الذي استقال من حزب العمال في العام الماضي، لصحيفة ذا صن الليلة: "كانت إهانة مريضة لكل ضحية للإرهاب لو استقبل الحوثيون في البرلمان لساعات فقط. بعد أن احتفلوا باستهداف المدنيين".