الجيش الأمريكي يعلن مقتل 2 من جنوده

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أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، مقتل اثنين من جنود في أفغانستان، بحسب إعلام محلي.
جاء ذلك غداة زيارة سريعة أجراها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى العاصمة الأفغانية، كابل في إطار جولة آسيوية.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن الجيش قوله إن اثنين من جنوده قتلا الأربعاء، في أفغانستان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبحسب الوكالة، كان بومبيو أعرب، الثلاثاء، من أفغانستان عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام قبل حلول سبتمبر/ أيلول المقبل.