الحوثيون يحتكرون المحروقات في صنعاء

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أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على إغلاق نحو 100 محطة لبيع المحروقات في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك استمراراً لعمليات الابتزاز التي تنفذها بحق التجار ورجال الأعمال بالمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وونقلت صحيفة الأتحاد عن مصدر في شركة النفط اليمنية بصنعاء، بأن الحوثيين أصدروا قرارات بإغلاق عشرات محطات الوقود الخاصة في العاصمة صنعاء خصوصاً التي تقوم باستيراد المحروقات عبر المحافظات والموانئ المحررة، موضحاً أن حملة إغلاق المحطات ترافقت مع شن الميليشيات حملة اعتقالات طالت عدداً من أصحاب وملاك تلك المحطات. وأشار إلى أن أغلاق المحطات تسبب في أزمة خانقة وإجبار الأهالي على الوقوف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التابعة لقيادات حوثية، مضيفاً أن الميليشيات تقوم باختلاق الأزمات في المحروقات واحتكارها من أجل إنعاش أسواقها السوداء التي تنتشر بشكل كبير في كافة مناطق العاصمة.