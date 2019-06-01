بن سلمان يعلق على عملية اعتقال امير داعش باليمن

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وصف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، عملية القبض على أمير تنظيم «داعش» في اليمن بـ«العملية الاحترافية»، التي حققت بها قوات بلاده «منجزاً مهماً» في محاربة الإرهاب.
وقال الأمير خالد بن سلمان في سلسلة «تغريدات» على «تويتر»، إن «العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم (داعش) في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطالنا سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن».
وأضاف: «قالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز: (سندمر التطرف)، وها هم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً مهماً في محاربة التطرف والإرهاب»، مؤكداً أنهم «مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا».
ونوّه نائب وزير الدفاع السعودي بأن «عملية القبض على زعيم (داعش) التي تمت، في وقت قياسي، ولم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيه ولي العهد وزير الدفاع».
من جانبه، أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن هذه العملية «هي استمرار لنجاحات المملكة وجهودها في مواجهة كل قوى التطرف والإرهاب».