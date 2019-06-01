مصدر عسكري يكشف سبب تصاعد ألسنة اللهب من مواقع «الحوثيين» غرب قعطبة بـ«الضالع»

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 491

شنت قوات الجيش اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 م قصفا مدفعيا على عدد من مواقع مليشيات الحوثي بجبهة حجر والفاخر غرب قعطبة بمحافظة الضالع.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة أن مدفعية الجيش قامت باستهداف عدة مواقع لمليشيات الحوثي الانقلابية بتبة عثمان وتجمعاتهم قرب منطقة سليم جنوب الفاخر غرب قعطبة.

واكد المصدر أن المدفعية حققت اهدافها بشكل دقيق مسببة خسائر كبيرة للمليشيات، حيث شوهدت اللسنة اللهب تتصاعد من المنطقة.