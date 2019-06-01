مصدر عسكري يكشف سبب تصاعد ألسنة اللهب من مواقع «الحوثيين» غرب قعطبة بـ«الضالع» انتصار كبير «للجيش» في معقل «عبد الملك»يحصد أكثر من 1000 حوثياً - تفاصيل ولي العهد السعودي يغادر المملكة بتوجيه من الملك تحذير من حدوث كارثة بيئية غير مسبوقة في «اليمن»و«الشرعية» تستنجد بالأمم المتحدة إنفجار عنيف يهز مدينة «سيئون» ومصادر تكشف السبب داعية سعودي: جاءتني أجساد هامدة وإصابات بالبرص بسبب الحسد تعرف على المبلغ المخيف الذي تخسره ايران يوميا بسبب الحصار كوشنر يتحدث عن انتهاء صلاحية مبادرة السلام العربية الاتحاد المصري يتدخل في قضية تحرش لاعبي المنتخب بعارضة أزياء مخيف جدا .. ماذا يحصل عند الانحناء المستمر على هواتفنا؟
شنت قوات الجيش اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 م قصفا مدفعيا على عدد من مواقع مليشيات الحوثي بجبهة حجر والفاخر غرب قعطبة بمحافظة الضالع.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة أن مدفعية الجيش قامت باستهداف عدة مواقع لمليشيات الحوثي الانقلابية بتبة عثمان وتجمعاتهم قرب منطقة سليم جنوب الفاخر غرب قعطبة.
واكد المصدر أن المدفعية حققت اهدافها بشكل دقيق مسببة خسائر كبيرة للمليشيات، حيث شوهدت اللسنة اللهب تتصاعد من المنطقة.