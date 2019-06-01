آخر الاخبار

مصدر عسكري يكشف سبب تصاعد ألسنة اللهب من مواقع «الحوثيين» غرب قعطبة بـ«الضالع» انتصار كبير «للجيش» في معقل «عبد الملك»يحصد أكثر من 1000 حوثياً - تفاصيل ولي العهد السعودي يغادر المملكة بتوجيه من الملك تحذير من حدوث كارثة بيئية غير مسبوقة في «اليمن»و«الشرعية» تستنجد بالأمم المتحدة إنفجار عنيف يهز مدينة «سيئون» ومصادر تكشف السبب داعية سعودي: جاءتني أجساد هامدة وإصابات بالبرص بسبب الحسد تعرف على المبلغ المخيف الذي تخسره ايران يوميا بسبب الحصار كوشنر يتحدث عن انتهاء صلاحية مبادرة السلام العربية الاتحاد المصري يتدخل في قضية تحرش لاعبي المنتخب بعارضة أزياء مخيف جدا .. ماذا يحصل  عند الانحناء المستمر على هواتفنا؟

سبأفون .. أصالة وتواصل

انتصار كبير «للجيش» في معقل «عبد الملك»يحصد أكثر من 1000 حوثياً - تفاصيل

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 939

تمكن أبطال قوات الجيش في لواء العروبة بقيادة اللواء عبدالكريم السدعي وبدعم من التحالف من تحقيق انتصارات متتاليه في محور مران في مواجهات مع الميليشيا الحوثية.

 

وبحسب مصادر عسكرية فأن قوات الجيش كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة بالأرواح وصل في التقديرات الأولية إلى أكثر من ١٥٠٠ قتيل وجرح أعداد كبيرة. 

 

وأوضحت المصادر على ان لواء العروبة تمكن أيضا من السيطرة على المواقع والهيئات الحاكمة والاستراتيجية في المحور وأنباء عن سقوط قتلى من الحماية الخاصة بزعيم التمرد عبدالملك الحوثي . 

 
إقراء أيضاً
مصدر عسكري يكشف سبب تصاعد ألسنة اللهب من مواقع «الحوثيين» غرب قعطبة بـ«الضالع»
تحذير من حدوث كارثة بيئية غير مسبوقة في «اليمن»و«الشرعية» تستنجد بالأمم المتحدة
إنفجار عنيف يهز مدينة «سيئون» ومصادر تكشف السبب
شاهد : «امير داعش» في اليمن في قبضة القوات السعودية - نشر تفاصيل العملية ومتى حد
علي محسن يناقش تحرير 3 محافظات بينها صنعاء ويصدر توجيهات للمسئولين عليها ودعوة لج
مليشيات النخبة الاماراتية ترتكب عمل اجرامي خطير يضر بمصلحة اليمن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس