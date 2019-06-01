انتصار كبير «للجيش» في معقل «عبد الملك»يحصد أكثر من 1000 حوثياً - تفاصيل

الأربعاء 26 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تمكن أبطال قوات الجيش في لواء العروبة بقيادة اللواء عبدالكريم السدعي وبدعم من التحالف من تحقيق انتصارات متتاليه في محور مران في مواجهات مع الميليشيا الحوثية.

وبحسب مصادر عسكرية فأن قوات الجيش كبدت الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة بالأرواح وصل في التقديرات الأولية إلى أكثر من ١٥٠٠ قتيل وجرح أعداد كبيرة.

وأوضحت المصادر على ان لواء العروبة تمكن أيضا من السيطرة على المواقع والهيئات الحاكمة والاستراتيجية في المحور وأنباء عن سقوط قتلى من الحماية الخاصة بزعيم التمرد عبدالملك الحوثي .