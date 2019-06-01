إنفجار عنيف يهز مدينة «سيئون» ومصادر تكشف السبب

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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هز انفجار عنيف اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 م مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس»ان الانفجار كان ناجما عن إنفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من مطار سيئون دون وقوع إصابات او اي ضحايا بشرية .