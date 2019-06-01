تحذير من حدوث كارثة بيئية غير مسبوقة في «اليمن»و«الشرعية» تستنجد بالأمم المتحدة إنفجار عنيف يهز مدينة «سيئون» ومصادر تكشف السبب داعية سعودي: جاءتني أجساد هامدة وإصابات بالبرص بسبب الحسد تعرف على المبلغ المخيف الذي تخسره ايران يوميا بسبب الحصار كوشنر يتحدث عن انتهاء صلاحية مبادرة السلام العربية الاتحاد المصري يتدخل في قضية تحرش لاعبي المنتخب بعارضة أزياء مخيف جدا .. ماذا يحصل عند الانحناء المستمر على هواتفنا؟ الخارجية الإسرائيلية تحتفي بتغريدة لباحث سعودي أول رد فعل لصلاح على اتهام زميله في المنتخب بالتحرش الكويت تعلن مقاطعتها لـصفقة القرن في «مؤتمر البحرين»
هز انفجار عنيف اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 م مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.
وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس»ان الانفجار كان ناجما عن إنفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بالقرب من مطار سيئون دون وقوع إصابات او اي ضحايا بشرية .