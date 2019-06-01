داعية سعودي: جاءتني أجساد هامدة وإصابات بالبرص بسبب الحسد تعرف على المبلغ المخيف الذي تخسره ايران يوميا بسبب الحصار كوشنر يتحدث عن انتهاء صلاحية مبادرة السلام العربية الاتحاد المصري يتدخل في قضية تحرش لاعبي المنتخب بعارضة أزياء مخيف جدا .. ماذا يحصل عند الانحناء المستمر على هواتفنا؟ الخارجية الإسرائيلية تحتفي بتغريدة لباحث سعودي أول رد فعل لصلاح على اتهام زميله في المنتخب بالتحرش الكويت تعلن مقاطعتها لـصفقة القرن في «مؤتمر البحرين» مصابيح تنقل الإنترنت بسرعة كبيرة!! شاهد : «امير داعش» في اليمن في قبضة القوات السعودية - نشر تفاصيل العملية ومتى حدثت وكيف واين
"بسببها أُصيب عشرات الرجال في وجهه وشعره وأصيبوا بالبرص"، بهذه العبارة حذّر الداعية السعودي الدكتور إبراهيم بوبشيت من نظرات الحسد والاستشراف والتعليق عليها في المناسبات التي يطلقها بعض الناس وقد تؤذي الآخرين.
وقال إبراهيم بوبشيت، مدير عام مركز زاد الحكمة للاستشارات بالإحساء، خلال برنامج المستشار الأسري بقناة المجد، في حديثه عن كيفية التوقي من العين والحسد في مناسبات الزواج : "جاءتني حالات للرقية لعرسان في ليالي زواجاتهم وتم نقلهم من قاعات الفرح أجساد هامدة بسبب العين والحسد.
ووصف ما يعرض في حفلات الزواج من الخيلاء والكبر والتعالي، بأنها أشياء مؤذية وتضر ولا تنفع.
كما حذر أيضا من أن العين لا تعرف المزح وقد يصيب الإنسان نفسه، حيق قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر، فهي سهام تخرج من العائن حتى تصيب المعيون.
وتساءل بوبشيت قائلا: "كيف نريد أن نحافظ على أنفسنا ونحن حتى الأذكار لم نواظب عليها؟ ربما تأتي العروس وأخواتها إلى قاعة الزواج وهم لم يؤدوا صلاتي المغرب والعشاء .
وناشد بضرورة الوقاية من الإصابة بالعين والحسد في تلك المناسبات بالتحصن بذكر الله وطاعته "احفظ الله يحفظك، بالإضافة إلى المواظبة على أذكار الصباح والمساء والأدعية ومنها الدعاء عند الخروج من المنزل.