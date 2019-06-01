كوشنر يتحدث عن انتهاء صلاحية مبادرة السلام العربية

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- عربي 21

عدد القراءات 390

ألمح صهر ومستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، عن اعتقاده بعدم صلاحية المبادرة العربية للسلام، التي أقرتها قمة بيروت عام 2002 لحل القضية الفلسطينية قبيل ساعات من انطلاق ورشة البحرين.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.

وقال كوشنر في مقابلة مع قناة الجزيرة بالبيت الأبيض، قبيل مغادرته إلى البحرين إن "كل الأطراف التي تواصلت معها تتحدث عن المبادرة العربية التي كانت جهدًا عظيما".

واستدرك: "لكن لو كان بالإمكان التوصل إلى حل بموجبها لكان ذلك قد تم منذ زمن بعيد، وعليه يجب فعلينا جميعًا أن نعترف بأنه إذا تم التوصل إلى تسوية فلن يكون ذلك على أساس المبادرة العربية بل سيكون في موقع ما بين المبادرة العربية والموقف الإسرائيلي".

ورأى المستشار الأمريكي وصهر ترامب أن ورشة المنامة التي دعت له الولايات المتحدة في إطار "صفقة القرن" قد حققت نجاحًا.

وقال في هذا الصدد إن الورشة قد حققت فعلا نجاحا حيث ستحضر دول المنطقة، كما ستحضر عديد من دول العالم رغم أن هناك جهات تقول لهم ألا يحضروا.

وعن الانتقادات التي توجّه إلى قرار ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، قال كوشنر إن ذلك "من حق الولايات المتحدة، والكونغرس سن هذا التشريع منذ سنوات".

يذكر أن ورشة البحرين، سيترأسها كوشنر، وتركز على بحث جوانب اقتصادية متعلقة بما يعرف بـ"صفقة القرن".