الاتحاد المصري يتدخل في قضية تحرش لاعبي المنتخب بعارضة أزياء

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد اللاعب عمرو وردة من قائمة المنتخب الوطني التي ستخوض المباراة القادمة أمام الكونغو الديمقراطية الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، بعد اتهامه وثلاثة من زملائه بالتحرش اللفظي بعارضة أزياء مصرية.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة، أحمد شوبير في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إنه لا نية لاستبعاد اللاعب من المعسكر، مؤكدا على ضرورة الوقوف وراء المنتخب في مهمته في بطولة أمم أفريقيا.

ومن جانبه قال إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري، إن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب أكد في اجتماع مع اللاعبين على ضرورة التركيز على البطولة، لأهميتها الشديدة لمصر.

ونفى خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، مساء الأحد، ما تردد بشأن سحب الهواتف من اللاعبين للتركيز على البطولة على خلفية الأحداث الأخيرة، قائلا: “لا صحة لما تردد عن سحب الهواتف المحمولة من اللاعبين، والتدريبات اليوم تمت بصورة طبيعية”.

وكان معسكر المنتخب المصري انقلب رأسا على عقب بعد اتهام مريهان كلير عارضة الأزياء، لعدد من لاعبي المنتخب بينهم عمرو وردة ومحمود الونش بالتحرش اللفظي بها عبر موقع “إنستغرام”.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، وافتتحها الفراعنة بفوزهم على منتخب زيمبابوي بهدف نظيف على إستاد القاهرة.