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أول رد فعل لصلاح على اتهام زميله في المنتخب بالتحرش

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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كشفت مصادر من داخل معسكر المنتخب المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح نجم “الفراعنة”، دخل على خط أزمة اتهام زميله عمرو وردة بالتحرش بعارضة أزياء خلال معسكر المنتخب.

وقالت المصادر، إن صلاح يسعى لاحتواء الأزمة، وأكد للمقربين منه أن “الأمر يحتاج إلى هدوء تام في المعالجة، مضيفا: “لا بد أن نغلق على أنفسنا الباب من أجل التركيز في ما هو قادم من مباريات، لتحقيق حلم جماهير مصر بالتتويج بالبطولة الثامنة لكأس الأمم الإفريقية”.

وشهدت الساعات القليلة الماضية عدة اجتماعات بين لاعبي منتخب مصر بعيدا عن الجهاز الفني، في محاولة منهم لاحتواء الموقف، والتركيز على مواجهة الكونغو المقررة بعد غد الأربعاء، لحساب الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر.

وتفجرت أمس في معسكر المنتخب المصري تهمة التحرش بعارضة أزياء تدعى مريهان، بعدما اتهمت هذه الأخيرة عددا من لاعبي منتخب “الفراعنة” بالتحرش بها على “الإنستغرام”.

 

 
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