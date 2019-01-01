تدهور صحة هادي وفراغ مفاجئ في منصب الرئاسة

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مقال

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يتطرق الكاتب عادل الاحمدي في مقال نشره مأرب برس اليوم الثلاثاء عن تدهور صحة الرئيس هادي وظهوره القليل ولقاءاته النادره.

وتحدث الاحمدي عن السيناريوهات المحتملة اذا ما حدث فراغ مفاجئ في منصب رئيس الجمهورية لاي سبب قد يطرأ في صحة هادي.

*احتجاب الرئيس اليمني

منذ نحو عامين، بات الحديث عن صحة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمراً متداولاً في الأوساط السياسية اليمنية، خصوصا مع إصابته بالقلب وظهور مؤشرات عدة تشير إلى تدهور صحته، من بينها الضمور الواضح في ملامحه والاحتجاب المتكرر عن الناس وندرة التواصل مع المسؤولين والقادة العسكريين ووجهاء المجتمع.

وإن كان التواصل شحيحاً، حتى في أيام صحته، إلا أنه صار أكثر ندرة في العامين الماضيين في ظرف يتطلب تواصلاً دائماً ومتابعة شخصية للعديد من الملفات السياسية والعسكرية والإدارية المعقدة في بلد يعيش حرباً متصلة منذ العام الأول لصعوده أواخر 2012 وحتى اليوم.

على أن الأمر ازداد أهمية بعد استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تمثل الثقل السكاني في البلاد.

إلا أن حيوية هادي (74 سنة) وقدرته على الإمساك بجميع الخيوط بيديه باتت، على ما يبدو، أمراً شاقاً بالنسبة له، وهو الذي يعاني مشكلة في القلب تستدعي ....

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