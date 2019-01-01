مليشيات النخبة الاماراتية ترتكب عمل اجرامي خطير يضر بمصلحة اليمن

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف مصدر محلي في محافظة شبوة اليوم الثلاثاء عن قيام مليشيات النخبة الشبوانية باختطاف الفريق الهندسي المكلف باصلاح انبوب النفط صباح اليوم الثلاثاء.

ونقل مأرب برس عن المصدر قوله بأن الفريق اختطف من قبل مليشيا النخبة صباح اليوم أثناء نزولهم لاصلاح العطب الذي تسبب به التفجير امس الاثنين، لافتا الى انه تم اقتياد الفريق الهندسي الى جهة غير معلومة وقطعت عنهم الاتصالات.

وكان مسلحون يعتقد انهم يتبعون المجلس الانتقالي فجروا أنبوبا لتصدير النفط الخام في محافظة شبوة امس الاثنين.

وقال مصدر محلي إن مسلحين فجروا في أنبوب النفط الخام الممتد من الحقل رقم (4) في منطقة العقلة بشبوة إلى ميناء النشيمة للتصدير.

وأوضح المصدر أن الأنبوب تعرض للتفجير في منطقة "ماطر" في مديرية الروضة بشبوة.

وفي السياق، قالت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، في بيان إن أنبوب تصدير النفط الخام تعرض للتفجير، مما أدى إلى تسرب كبير وتوقف ضخ النفط الخام من محطة الضخ في منطقة العلم.

وأوضحت أن "فريق الصيانة مُنع من النزول لمكان التفجير وإغلاق الحابس في المحطة (106) من قبل قوات النخبة الشبوانية في منطقة حبان".

وتشهد محافظة شبوة توترا بعد تصعيد المجلس الانتقالي ومليشياته ضد قوات الجيش الوطني و استهداف انصاره لانبوب النفط الخام وايقاف عملية الانتاج والتصدير.